Me rezultatet e deritanishme socialistët sigurojnë 74 vende në parlament. Koalicioni i Partisë Demokratike rezulton me 59 mandate ndërsa LSI me 3, ose së bashku 63 mandate, ose11 mandate më pak se socialistët. Një diferencë e cila i dedikohet edhe efektit surprizë, të rezultatit të Partisë Socialdemokrate, e drejtuar nga Tom Doshi, e cila deri tani ka siguruar 3 mandate për në parlamentin e ardhshëm, një në Tiranë dhe dy mandate në Shkodër. I vënë në qendër të akuzave, veçanërisht nga ambasadorja amerikane Yuri Kim, për shkak të vendimit të marrë vite më parë nga Sekretari amerikan i Shtetit, që i ndaloi atij dhe familjes së tij, hyrjen në territorin e SHBA-ve, zoti Tom Doshi njoftoi sot tërheqjen e tij nga parlamenti i ardhshëm duke njoftuar se ky vendim nuk ishte një tërheqje nga PSD, dhe se deputetët e saj do të ishin të gatshëm të mbështesnin Partinë socialiste.

