Që në hyrje të shkollës do të duhet të matet temperatura që në rast se është mbi 37 gradë nuk do të lejohen të hyjnë. Më pas nxënësit do të duhet të dezinfektojnë këmbët duke ecur në distancë me njëri-tjetrin. Përveç rregullave të rrepta, vogëlushët që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës janë shfaqur shumë pozitivë me maska me ngjyra dhe lule nëpër duar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy