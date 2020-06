“Situata është nën kontroll të brishtë dhe duhet të punojmë të gjithë për ta menaxhuar. Diskutuam për masat që do të marrim, duke filluar nga reduktimi i punësimit në institucione. Do të mbyllim të gjithë sektorët në departamentet ku ka raste. Duhet të kontrollohen, që personat e infektuar të mbesin të izoluar. Duhet të aktivizohen shtabet lokale nëpër komuna. Inspektorati sanitar do të marr masat ndëshkimore në rrugë, biznese e kudo. Inspektorët do të jenë 24 orë dhe nëse nuk mbani maskë do të dënoheni”, ka thënë kryeministri Hoti, që nuk e ka përjashtuar mundësinë e valës së dytë të infektimeve.

