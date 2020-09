Bëhej me dije gjithashtu se vetëm 8 nga 35 personat që u gjetën pozitive me covid 19 janë gjetur pas zjarrit të ditës së djeshme, kurse të tjerët ende qëndrojnë të fshehur duke shkaktuar shqetësim tek organet greke. Prej ditës së nesërme fillojnë teste edhe për banoret e ishullit, ndërsa OBSH do të përforcojë me mjekë dhe personel te specializuar qendrat e pritjes së emigrantëve.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy