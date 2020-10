Sonda e NASAs, Mars 2020 do të lëshohet korrikun që vjen për të nisur udhëtimin 140-milionë milje drejt Marsit, për t’u ulur në kraterin Jezero në shkurt 2021. Me dy kamerat e rezolucionit të lartë dhe dronit të pavarur me helika, sonda do të mbledhë imazhe dhe të dhëna të paprecedenta të terrenit.

Sonda evropiane ExoMars dhe ajo e NASAs, Mars 2020 do të gërrmojnë 2.5 metra në sipërfaqen e planetit të kuq duke marrë mostra me shpresë për zbulimin e provave të jetës. Mostrat do të procesohen në laboratorin që ato do të kenë me vete për të zbuluar gjurmë të lëndëve organike.

