Kam dëshirë ta shoh si të ketë qenë një shkarje mendore e çastit. Një lapsus! ( lexo ketu) Të jetë një moskuptim i asaj që flet! Të jetë një gafë logjike nga dashuria me vetveten dhe që të bën të humbasësh vlerësimin kritik të asaj që thua! Edhe mua më qëllon njëherë në tridhjetë orë leksioni! Zonja ka folur me nxitim, me siguri e pautorizuar, ka hyrë pa busull në çështje të qendrimit ndaj historisë, ka futur hundët në marrëdhëniet me jashtë, ku me siguri nuk ka pikën e kompetencës politike për ta bërë!

