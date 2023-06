Shqipëria është ndër shtetet me nivelin më të ulët të papunësisë, kjo në raport me vendet fqinje. Me 11% të njerëzve që nuk punojnë, ajo lë pas Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Malin e zi ku shkalla e papunësisë arrin deri ne 18%. Në tremujorin e parë 2023, 160 900 persona të moshës 15 deri në 64 vjeç ishin të papunë. E shprehur në përqindje, shkalla e papunësisë për moshën aktive, ishte 10.9%, me përmirësim 0.4 % në raport me vitin 2022.

