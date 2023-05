Edhe më interesant është rezultati në bashkinë surprizë të këtyre zgjedhjeve, në Shkodër. Në këtë zonë ku njihet prej kohësh influenca personale e Doshit, PSD ka qenë vendimtare në fitoren e Benet Becit. PSD u rendit e treta me 22.9% duke u rivalizuar, aty aty me Berishën dhe duke lënë shumë më pas PD e vulës. Pra në kryeqendrën e veriut Doshi do të jetë forcë e tretë me plot 12 këshilltarë bashkiakë që mund të kondicionojnë nëse duan të gjithë vendimarjen e kryetarit rilindas.

