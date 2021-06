Pretendimi se Shqipëria ka qenë një histori suksesi në përballimin e pandemisë nuk mbështetet në asnjë shifër. Madje llogaritja e numrit të vdekjeve në raport me popullsinë na rendit si vendin me fatalitetet më të mëdha në kontinentin tonë. Dhe kjo nuk duket në shifrat propogandistike që jep qeveria e cila numëron diku tek 2500 jetë të humbura si pasojë e COVID-19.

Në fakt të vdekurit janë afro katër fish më shumë. Sipas të dhënave të Eurostat, që gazetarja Ornela Liperi ka nxjerrë në një shkrim në revistën Monitoir gjatë afro një vit të shpërthimit të pandemisë numri i vdekjeve të shtuara ka qenë plot 9300 më shumë. Natyrisht ato janë shkaktuar edhe si rezultat i frikës së pacientëve për të shkuar drejt spitaleve për tu kuruar nga sëmundje të tjera, por pjesa dërrmuese e tyre i përket kategorisë së atyre që vdisnin në shtëpi, ose në spital por raportoheshin ose si të pa prekur nga Covid, ose si të shëruar tashmë prej tij.

“Të dhënat e Eurostat, që janë të disponueshme deri në javën e dytë të marsit 2021 tregojnë se për periudhën nga 2 marsi 2020 deri në 15 mars 2021, pra për 54 javë radhazi, Shqipëria ka pasur rritjen më të lartë të vdekjeve shtesë në raport me mesataren e të njëjtës periudhë 2018-2019.

Për këtë periudhë, fatalitetet u rritën me 41%, ndërsa shteti i dytë pas nesh me rritjen më të lartë është Çekia, me 25% e ndjekur nga Sllovakia me 24%.

Nga shtetet e rajonit, sipas Eurostat, Mali i Zi kishte rritje të vdekjeve shtesë me 21.5% në 54 javë pandemi, ndërsa shteti që e ka kaluar më lehtë është Serbia, me +9.3%” raportohet në shkrimin e Monitor.

Pak a shumë të njëjtën gjë ka raportuar edhe instituti ynë i statistikave që ka folur për 9300 të vdekur më shumë nga prilli 2020 deri në mars 2021, në krahasim me periudhat përkatëse të vitit të mëparshëm.

Muajt më të këqinj, kanë qenë ato të fillim vitit 2021, kur në Shqipëri u zbatua “de facto” politika barbare e imunitetit të tufës. Në janar mars janë shënuar gjithsej rreth 9,657 vdekje, me një rritje prej 55.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020 dhe me 52% në raport me mesataren 2016-2019.

Pra, përpara sesa të bërtasim për një histori suksesi pas sjelljes personale të vaksinave nga kryeministri (Rama ka deklaruar shpesh Po vaksinoheni se më keni mua kryeministër) duhet të jemi të ndërgjegjshëm se vendi e ka paguar çmimin e lartë të përballjes me pandeminë: duke humbur jetë njerzore më shumë se kushdo tjetër në Europë. Madje me dyfishin e diferencës nga vendi i dytë.

