Nuk mund ta përshkruajë asgjë, tmerrin që ka kaluar Bejruti natën e kaluar, kështu është shprehur presidenti libanez Michel Aoun, i cili ka siguruar qytetarët se ngjarja do të hetohet dhe fajtorët do të marrin ndëshkimin e duhur. Të paktën 113 persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të fuqishëm pasditen e së martës. Ekipet e kërkim-shpëtimit kërkuan me orë të tëra nën rrënoja dhe hetuesit theksuan se neglizhenca ka shkaktuar një nga krizat më të mëdha me të cilat është përballur vendi.

