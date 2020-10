Zoti Biden tha se ai nuk ishte “tifoz” i idesë së fryrjes së gjykatave, ideja e promovuar nga disa demokratë për të shtuar gjykatës për t’iu kundërpërgjigjur asaj që ata e konsiderojnë si një vend të vjedhur në gjykatë. Por ai nuk pranoi ta përjashtonte një mundësi të tillë pasi moderatori George Stephanopoulos këmbënguli, duke thënë: “Varet se si do të rrjedhin ngjarjet.” Trump nuk pranoi të thoshte nëse do të donte që të shfuqizohej e drejta për abort, diçka që shumë studiues ligjorë besojnë se ka më shumë të ngjarë të ndodhë me konservatoren Barrett në gjykatë. “Mendoj se ajo do të marrë një vendim të shkëlqyer,” tha ai. “Unë nuk i kam thënë se çfarë vendimi të marrë”.

Rreth 18.3 milion amerikanë kanë votuar ose personalisht ose me postë deri tani, që përbëjnë 12.9% të votave të përgjithshme të numëruara në zgjedhjet e përgjithshme 2016, sipas Projektit të Zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara në Universitetin e Floridas. Votuesit po përpiqen të shmangin radhët në Ditën e Zgjedhjeve për t’u ruajtur nga koronavirusi ndërsa infeksionet dhe shtrimet në spital vazhdojnë të rriten, por edhe për t’u siguruar që fletët e tyre të votimit do të numërohen. Shumë janë të shqetësuar se presidenti Trump do të sfidojë fletëvotimet e përdorura gjerësisht me postë, pas pretendimeve të tij të përsëritura pa prova se ato do të manipulohen.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy