Kirby paralajmëroi se SHBA-ja do ta ndëshkojë Rusinë me sanksione shtesë për përpjekjet për të aneksuar më tej territorin ukrainas dhe tha se Shtëpia e Bardhë do të ketë gati paketën me ndihmën ndihmën shtesë të sigurisë për Ukrainën këtë javë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy