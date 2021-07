“Kjo është hera e dytë në dy muaj që publiku zbulon atë që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës në lidhje me kërcënimin në rritje me të cilën përballet bota dhe vellon e sekretit që e rrethon atë”, tha Komanda Strategjike e Shteteve të Bashkuara në një postim në Twitter lidhur me një artikull të gazetës New York Times mbi raportin e Federatës së Shkencëtarëve Amerikanë.

