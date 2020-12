Vaksinimet pritet të fillojnë së shpejti. Presidenti Trump tha se vaksinimi i parë me Pfizer do të jepet në SHBA brenda më pak se 24 orëve. Të parët do të vaksinohen miliona punonjës të shëndetësisë, pasuar nga personeli dhe banorët e qendrave për të moshuarit, individët me sëmundje të tjera ekzistuese si dhe amerikanët e moshuar. Pjesa tjetër e popullatës do të duhet të presë deri në prill apo maj të vitit të ardhshëm.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy