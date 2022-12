Në marrëveshjen për targat, të arritur në Bruksel më 23 nëntor të këtij viti, sipas përfaqësuesit të Lartë të BE-së për politikë të jashtme, Josep Borrell, Serbia do të ndalojë lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova do të ndërpresë veprimet e mëtejshme në lidhje me riregjistrimin e automjeteve.

