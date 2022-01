Gjenerali serb thotë se në rast që ushtria e Kosovës me apo pa pëlqimin e KFOR-it lëvizin në veri të Republikës së Kosovës, atëherë “detyrat do të ndërmerren në përputhje me rrethanat”. Mojsiloviç foli edhe për rritjen e pranisë së ushtrisë serbe në afërsi të vijave kufitare me Republikën e Kosovës. “Ju e keni parë vendosjen e forcave për reagim të shpejtë të Forcave të Armatosura”, theksoi ai.

