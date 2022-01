Vendim pas vendimi, Basha po dëmton jo vetëm veten, jo vetëm mbështetësit në parti, por edhe aleatët e tij të jashtëm, amerikanët. Në Rrugën e Elbasanit do të jetë ulur tashmë perdja e errët e vendimit shkel-e-shko dhe nxitimit të pakualifikuar to go ‘all in’ for this guy.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy