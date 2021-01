Në zonën D, që i përket rajonit jugor-Vlorë-Gjirokastër, me gjatësi 350 kilometra, dhe me vlerë 13.7 milionë euro u shpall fitues një konsorcium i përbërë nga kompania Elicatechnical Commerce Societa dhe kompania Salillari sh.p.k. Por realisht në terren janë shfaqur vetëm mjetet e kësaj të fundit. Ndarja e vendit në katër rajone për mirëmbajtjen e rrugëve është bërë me asistencën e Bankës Botërore. Kosto e mirëmbajtjes së rrugëve për pesë vite u llogarit në 128 milionë euro, nga të cilat 65.9 milionë euro do të financohen nga Banka Botërore.

