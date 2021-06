Në një vendim të arsyetuar me kujdes dhe të mbushur me prova, një gjykatë e apelit e Shtetit të New York (Nju Jorkut) pezulloi licencën e avokatit të Rudy Giuliani këtë javë. Gjykata gjeti se Giuliani u përfshi në kaq shumë veprime jo etike, ndërsa kërkonte të përmbyste rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në emër të klientit të tij, Donald Trump, se veprimi i menjëhershëm ishte i nevojshëm për të mbrojtur publikun.

Urdhri i heq ish-prokurorit të SHBA dhe Kryetarit të Bashkisë së New York-ut nga e drejta e tij për të ushtruar profesionin e avokatit, ndërsa Komisioni i Ankesave të Avokatit të Gjykatës heton pretendimet e sjelljes së keqe kundër tij. Giuliani mund të kërkojë një përballje në një seancë gjyqësore mbi pezullimin e përkohshëm brenda 20 ditëve nga urdhri.

Vendimi për të pezulluar një avokat ndërsa ai ende po hetohet është jashtëzakonisht i pazakontë dhe zakonisht rezervohet vetëm për format më serioze të sjelljes së keqe profesionale. Por gjykata ka bërë një çështje bindëse se sjellja e gabuar e Giulianit ishte një përpjekje e ditur dhe e qëllimshme nga një funksionar i gjykatës për të përçarë dhe penguar zgjedhjet presidenciale të Amerikës në vitin 2020 në kundërshtim me kodin e përgjegjësisë profesionale të profesionit ligjor.

Numri i pretendimeve të rreme dhe veprimeve të pandershmërisë së plotë të përshkruara në vendim është vërtet tronditës. Karriera e Giulianit duket e destinuar për shkatërrim ndërsa Donald Trump drejtohet për në fushën e golfit.

Dënimi mund të përfshijë shkarkimin ose një dorëheqje të detyruar kur të përfundojnë procedurat. Giuliani ka kontestuar ashpër vlefshmërinë e akuzave si politike. Avokatët e tij thanë në një deklaratë të enjten se “ne besojmë se klienti ynë nuk paraqet një rrezik aktual për interesin publik. Ne besojmë se sapo çështjet të hulumtohen plotësisht në një seancë z. Giuliani do të rikthehet si një anëtar i vlerësuar i profesion që ai ka shërbyer aq mirë në kapacitetet e tij për shumë vite”.

Çfarë thonë akuzat? Ato kanë të bëjnë me pretendime ekstravagante dhe të rreme të mashtrimit të zgjedhjeve që ai paraqiti në gjykata të ndryshme dhe në forume të tjera publike në emër të Trump. Një aspekt veçanërisht i pazakontë i vendimit të gjykatës me 33 faqe ishte mbështetja e tyre, jo vetëm në deklarata të rreme të bëra nga Giuliani në gjykatë dhe procedurat legjislative, por edhe në deklaratat që ai bëri në podcast, në televizion dhe në forume të tjera publike, por jo-ligjore.

Gjykata në mënyrë të qartë vuri në dukje se Amendamenti i Parë nuk u jep avokatëve liri të gënjejnë dhe të kryejnë veprime të dëmshme mashtrimi në lidhje me përfaqësimin e tyre të një klienti në ndonjë forum. Vendimi duhet të shërbejë si një promemorie e rreptë për avokatët që garojnë për zyra publike se gënjeshtrat e ashpra dhe deklaratat e rreme që shkaktojnë dëm publik, madje edhe në fushatat politike, mund të shoqërohen me pasoja, përjashtime ose sanksione të tjera disiplinore.

Avokatët zakonisht pezullohen menjëherë vetëm për veprime tepër të papërshtatshme që dëmtojnë klientët ose dëmtojnë integritetin e gjykatave. Rastet që rezultojnë në pezullime të menjëhershme shpesh zbatohen për avokatët që kanë probleme të abuzimit me substancat, dënime të rënda penale ose që vjedhin paratë e klientëve.

Vendimi i Giuliani është një kujtesë për avokatinë se përgjegjësia e një avokati për të vepruar me integritet dhe ndershmëri shtrihet përtej sallës së gjyqit për çdo situatë ku një “person i tretë” mund të ndikohet ose dëmtohet. Gjykatësit e bënë të qartë se nëse Giuliani, duke vepruar si avokati personal i Presidentit, përdor me dashje mashtrim dhe prova false për të minuar zgjedhjet, pasojat do të ishin të rënda.

“Graviteti i sjelljes së gabuar të të dënuarit nuk mund të mbivlerësohet,” shkroi gjykata. “Ku, si këtu, deklaratat e rreme po bëhen nga i padituri, duke vepruar me autoritetin e të qenit avokat dhe duke përdorur megafonin e tij të madh, dëmi zmadhohet … Duhet vetëm të shikohet në mosmarrëveshjen e tanishme publike mbi Zgjedhjet e vitit 2020, të cilat shpërthyen në dhunë, kryengritje dhe vdekje më 6 janar 2021, në Kapitolin e SHBA-së, për të kuptuar shkallën e dëmit që mund të bëhet kur publiku mashtrohet nga informacione të rreme në lidhje me zgjedhjet. AGC [Prokurori i Ankesave, Komiteti] pretendon se sjellja e pahijshme e të anketuarve ndezi drejtpërdrejt tensionet që u futën në ngjarjet e 6 janarit 2021 në Kapitolin të këtij kombi”.

Vendimi është gjithashtu një recitim enciklopedik i asaj që komiteti disiplinor e përshkroi ndryshe si pandershmëri dhe mashtrim i dukshëm i kryer nga Giuliani në jo vetëm ato paraqitje publike dhe podcaste në New York, por edhe në procese gjyqësore dhe procedime të tjera në Pennsylvania, Georgia dhe Arizona.

Sjellja e gabuar e Giulianit në shtete të tjera përveç New York-ut hyn në juridiksionin e New York-ut, thekson gjykata, sepse ish-kryetari i bashkisë u pranua të ushtronte profesionin në ato shtete me përfaqësimin sepse ai ishte një avokat sipas ligjit të praktikonte në New York nën “pro doktrinë hac Vice “(vetëm për këtë rast).

Çështja kundër Giuliani lexohet në disa aspekte si një aktakuzë penale me akuza të shumta. Në një kuptim më të gjerë, kushdo që dëshiron të kuptojë natyrën plotësisht mashtruese të pretendimeve se zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 ishin “vjedhur” nga Donald Trump duhet vetëm të lexojë këtë mendim shumë të hollësishëm. (Kliko këtu.) Është një indikacion mashtrimi, gënjeshtre dhe sjelljeje të pahijshme profesionale, i krijuar për të minuar demokracinë amerikane dhe i përdorur nga shumë përfaqësues të Donald Trump, si brenda ashtu edhe jashtë gjykatës.

Aspekti me të vërtetë tragjik i gjithë çështjes është se Rudolph Giuliani, njeriu shpesh i përmendur si “Kryetari i Bashkisë së Amerikës” për forcën dhe udhëzimet që i dha New York City pas 11 shtatorit, tani do të përjetojë shkatërrimin e tij profesional në një mal të ndryshëm rrënojash. Ky i krijuar falë Donald Trump!/CNN