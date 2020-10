Në gjithë Evropën së fundmi është regjistruar një numër i lartë i rasteve të reja me koronavirus. Në 24 orët e fundit, Gjermania ka regjistruar 7,830 raste të reja – shifra më e lartë e infektimeve ditore që kur ka filluar pandemia. Në Austri, qeveria ka njoftuar se ministri i Jashtëm, Alexander Schallenberg është infektuar me koronavirus, pasi kishte marrë pjesë në një takim me homologët e tij të Bashkimit Evropian më 12 tetor, ndaj si masë parandaluese i gjithë i është nënshtruar testit për COVID-19. Italia po ashtu synon të vendosë masa të reja për të frenuar përhapjen e koronavirusit, ndërsa brenda 24 orëve u regjistruan 8,804 raste të reja me këtë virus.

