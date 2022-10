Ai ka studiuar në shkollën më të vjetër publike të Anglisë dhe më pas në Oksford dhe në Universitetin Stanford në Kaliforni. I konsideruar gjerësisht si një ekonomist i shkëlqyer, deputeti më i pasur i parlamentit britanik, milioner për shkak të bizneseve të tij, por dhe dhëndër i miliarderit të katërt më të madh të Indisë, me një pasuri më të madhe se sa ajo e Mbretit të Anglisë, shpresat janë se ai do të stabilizojë tregjet dhe financat publike britanike. Koha do të tregoje nëse Rishi Sunak do e navigojë Britaninë, dikur Perandorinë që sundonte detet dhe oqeanet, e cila momentalisht ndodhet mes dallgësh financiare oqeanike drejt bregut apo ai do duhet të hipë në anijen e shpëtimit, nëse ajo fundoset nga të çarat e mëdha të timonierëve përpara tij. TCH

