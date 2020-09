Me takimet atje që janë në një pikë të vdekur, Johnson ka thënë se një marrëveshje do të jetë e mundur vetëm nëse negociatorët e BE-së do të jenë të disponueshëm të rimendojnë pozicionet e tyre aktuale. BE nga ana e saj akuzon Britaninë e Madhe se nuk po arrin të bëjë negociata serioze.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy