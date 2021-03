Kampioni i Norvegjisë për kërcimin me ski Daniel-Andre Tande, është dërguar sot me urgjencë në spital me helikopter pas një rënie horrori gjatë konkurrimit në kupën e kërcimit me ski në Slloveni.

