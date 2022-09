Si ndjeheni kur skuadra vërshëllehet në fund të ndeshjes? Jemi në fund të kontratës, si do të jetë e ardhmja? Më vjen shumë keq për vërshëllimat. Nuk e di, pasi kam kontratë deri në nëntor dhe më pas do të ulemi të flasim me presidentin. Do të diskutojmë dhe do të gjejmë zgjidhje për të ardhmen. Unë mendoj se kemi bërë një punë të mirë gjatë kësaj kohe, duke dhuruar edhe paraqitje të mira, por në kohët e fundit nuk kemi dhënë atë që mundeshim, këtu përfshij edhe veten time. Kemi pasur shumë mungesa dhe nuk kemi qenë aty ku duhet. Megjithatë t’i lëmë justifikimet, pasi kemi aktivizuar shumë të rinj, funksionalë për skuadrën dhe lojën e saj.

E keni nisur me Islandën dhe e mbyllni me Islandën, në pritje për të mësuar për të ardhmen tuaj. A mund t’i vendosni një notë eksperiencës tuaj te Shqipëria? Nga ndeshja e parë me Islandën jemi rritur ndjeshëm, por natyrisht që këto kohët e fundit nuk kemi bërë shumë mirë. Kemi pasur mungesa të shumta të lojtarëve me eksperiencë, pro në total kemi bërë një rrugëtim të mirë. Së fundi skuadra nuk është përgjigjur në nivelin e pritshmërive.

