Sa herë i është dhënë rasti për ta sulmuar Kurtin, Rama nuk i ka matur fjalët. S’ka rëndësi nëse ishte përkrah presidentit serb Aleksandër Vuçiç; s’ka rëndësi nëse i lëshonte akuzat nga Tirana, Beogradi, Shkupi, Ohri, Podgorica apo Prishtina; s’ka pasur rëndësi nëse i dilte kundër Kurtit nga mediat shqiptare apo ato të huaja. Herë me cinizëm për kryekomunarët e ngujuar në veri të Kosovës, herë me akuza për refuzimin e Ballkanit të Hapur, herë duke e fajësuar për dështimin e dialogut me Vuçiçin në Bruksel apo duke ia anuluar mbledhjet e përbashkëta të qeverive, Rama e çoi marrëdhënien me Kurtin në pikën më të ulët të mundshme.

