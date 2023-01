Por Shkencizma nuk të lë të mjaftohesh!!! Zhvillohet mbledhja për Enciklopedinë Shqiptare, dhe Akademiku i Caruanas vetëzgjidhet (me unanimitet thotê) KRYEREDAKTOR, dhe nuk ka as finesën dhe ndjeshmërinë që Prishtinën ta ketë në krah, por e le nën vete, pasi i le vendin e ZËVENDËSKRYERADAKTORIT. E kam të qartë se në kokën e ministrit të Ramizit ka vetëm Nënrenditje dhe nuk e njeh Bashkërenditjen si koncept. Por kjo nuk me ndalon të ndjehem e lënduar e t’i kërkoj ndjesë vetiu Prishtinës. Me na falë, o vëllezër e motra se për disa punë ne jemi ende peng i Kohës së Keqe…

E mbani mend besoj Kryeakademizmën, kur rehat-rehat, faqe Qeverisë dhe Shkencës, citoi me afsh e me bindje njëfarë Caruana. Mirëpo i doli që citimin e kish vjedhur nga një shkrim i tjetërkujt ngaqë libri i Caruanas nuk ekzistonte fare. Në çdo vend tjetër të Europës (ku po duam ta varim çengelin e Shkencës Shqiptare), pas kësaj thagme, autori i thagmës – në rastin tonë Gjinushi kreu i Akademisë – do kish dhënë dorëheqjen, a më e pakta Akademia do ta kish shkarkuar për shkelje të rëndë të Etikës Shkencore. Ja që Akademizmës së ”reformuar” as që i skuqet faqja e “sovjeto-skuqur”, por vijon të na dëftojë se është një strukturê thellësisht otomane, ku Pashait i preken veç këmbët.

