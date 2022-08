“E dyta është se shqiptarët duan të përfitojnë nga kjo dhe të thonë: ‘Epo, është reciprocitet, ne kemi të drejtë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës’. Në përputhje me Kushtetutën e Serbisë, Kosova është pjesë e Serbisë, kështu që ne nuk do të përdorim armë për ta rikthyer atë nën kontrollin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Serbisë. Ne sillemi me përgjegjësi, seriozisht, nuk duam konflikte dhe luftë. Ky është shpjegimi më budalla nga politikanët shqiptarë”, tha Vuçiç.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy