Ndërprerjet dhe kufizimet e pandemisë kanë nxitur shumë reflektim. “Njerëzit po rimendojnë objektivat e tyre të jetës,” tha Helliwell. Ai shpreson se kjo “lëvizje drejt të menduarit për vlerat dhe njerëzit e tjerë në mënyrë më konkrete” do të ndikojë jo vetëm në faktorë të tillë, si punët apo shkollat që zgjedhin njerëzit, por edhe në mënyrën se si ata veprojnë brenda atyre mjediseve. “Nuk ka të bëjë me notat apo pagën, ka të bëjë me bashkëpunimin me njerëzit e tjerë, në një mënyrë të dobishme.”

Individëve u bëhen pyetje të tilla si “Nëse do të ishit në telashe, a keni të afërm apo miq se ku mund të mbështeteni që t’ju ndihmojnë kur keni nevojë?”, apo “A jeni të kënaqur apo të pakënaqur me lirinë për të zgjedhur atë që doni të bëni në jetë?”. Një tjetër pyetje është “A keni dhuruar para për bamirësi muajt e fundit?”. Perceptimet për korrupsionin merren po nga sondazhi i Gallup për dy pyetje: “A është korrupsioni i përhapur në qeveri apo jo?” dhe “A është korrupsioni i përhapur tek bizneset?”. Këto pyetje kombinohen me tregues të tjerë, si të ardhurat për frymë sipas fuqisë blerëse të publikuara nga Banka Botërore dhe të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lidhur me pritshmërinë për një jetë të shëndetshme në lindje.

