Kjo gjë e shqetëson sot Edi Ramën, prandaj dhe zhurmën ndaj Bregoviçivit tentoi ta mbajë gjallë si një “histeri fashiste” që buronte nga matanë kufirit. Duke sulmuar Kurtin, duke mbështetur underground parti opozitare me VV, duke provokuar me sulme të hapura (si rasti i open balkan) apo të tërthorta si ky i fundit me Bregën, Rama kërkon të krijojë një tension me Prishtinën duke treguar me gisht si fajtor Albin Kurtin. Në fakt kuptohet nga larg se kush është në hall. ©lapsi.al

