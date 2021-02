Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria ka trend rritës nga raporti i 2013, gjë që nuk ka ndodhur me vendet e tjera. Ky është fakt. Asnjëherë kur unë i referohem 2013 nuk dua që të mendoni sikur janë bërë mrekulli. Gjërat kërkojnë punë dhe kohë. Por e vërteta është se duke parë 2013 dhe duke kujtuar që ishim si pas tërmetit në aspektin e llogarive të shtetit dhe në çdo sektor. Ka shumë gjëra sot që nuk preken drejtpërdrejtë nga ai që merr 300 mijë lekë por janë aty për të ngritur arkitekturën nga një projekt në një realitet. Në raportin e financuar nga BE Shqipëria është vendi me numrin më të lartë të punësimit për vitin 2019. Shqipëria vendi me papunësinë më të ulët në rajon është fakt. Çështja nuk është vetëm të krijojmë vende pune por të paguajmë më mirë. Një gjë që ka ndikuar në vlerësimet e Shqipërisë është edhe reagimi i shpejtë i qeverisë dhe mbledhja e një shifre rekord kontributesh pas tërmetit dhe vënia në dispozicion e një pakete gjatë pandemisë. Ndihma ekonomike nuk jepet më në rrugë për ata që japin një votë”, tha Rama.

Standart e Poors thotë se ka filluar ndërtimi i lagjeve. Këto janë infrastruktura dhe sistemet që do të bëjnë ekonominë tonë një ekonomi që do ketë shumë më tepër përe të dhënë. Kjo sjell modernizim të sistemit fiskal dhe rritje të të ardhurave për arkën e përbashkët mbi 30%. Nuk është çështja sa paguajnë ata që paguajnë taksa por sa ne arrijmë që edhe ata që janë mësuar të mos paguajnë të paguajnë pjesën e tyre pa rritur taksat. Ne nuk kemi taksa për të rritur. Kemi bërë zero taksën dhe TVSH për biznesin e vogël. Kjo është sfida jonë pasi ne vërtetë e kemi rritur dhe sot që flasim kemi hyrë me një pagë minimale 300 mijë lekë. Nuk kërkojmë nga ata që të jenë të lumtur dhe të mos kërkojnë shumë”, tha Rama.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy