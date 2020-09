Edhe njëherë kryeministri Rama ka shprehur mendimin se Shqipëria dhe Greqia duhet të arrijnë në një marrëveshje duke u treguar vendin patriotëve dhe nacionalistëve të çmendur dhe të rremë në të dy vendet siç i ka quajtur ai dhe një nga mënyrat është një marrëveshje e mirëbesimit duke ngritur çështjen në një gjykatë ndërkombëtare me një rezultat objektiv. Një mendim që siç ka theksuar do ta diskitojë me ministrin e Jashtëm Dhendias kur të vizitojë së shpejti Tiranën. Rama është pyetur edhe për miqësinë e tij me presidentin Erdogan, nëse ai ka ndërhyrë për marrëveshjen e detit të vitit 2009 si dhe për konfliktin e sotëm greko-turk.

