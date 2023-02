Por qoftë efektet që alkooli ka lënë tek ajo, qoftë gjendja e saj psikologjike, as nuk përbëjnë një provë se Rama është i pa fajshëm, as dhe aq më pak një alibi se ai nuk është i tillë ngaqë po e akuzon një dëshmitare e pabesueshme. Në këtë pikë verdiktin e kanë dhënë mediat më prestigjoze të globit. Washington Post shkruan se “McGonigal u zhyt deri në fyt në një marrëdhënie sekrete me Ramën“, kurse New York Times përforcon: “Ndërsa ishte ende në FBI, ai krijoi një marrëdhënie me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe sipas prokurorëve të Uashingtonit ndërmori hapa që ishin në dobi të këtij politikani”.

Alison Guerreiro, ish e dashura e tradhëtuar e Charles McGonigal, zyrtait të arrestuar të FBI-së ka dhënë sërish një intervistë për mediat ameriakne, për lidhjen e kryeministrit shqiptar me njeriun me të cilin ajo ndante shtratin. Këtë hetë për “One America News”, ajo është shprehur se “Edi Rama eshte ndoshta politikani me i korruptuar per te cilin kam degjuar”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy