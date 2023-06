Papërgjegjësi e pandjeshmëri që të bën të kujdesesh vetëm me çka do e mbushësh stomakun dhe xhepin, por jo edhe me çka do e forcosh dhe mbash drejt dinjitetin dhe krenarinë kolektive. Pra që të çon të mos ndjesh të vjella edhe kur han bukën e ngjeshur nga mielli i atyre që ndërtojnë rrugë mbi varrezat masive të mbushura me pafajësinë shqiptare – nga mielli i Vuçiçit!

