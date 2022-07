“Për legalizimin e kanabisit jemi konsultuar me shqiptarët dhe në Këshillimin Kombëtar kanë marrë pjesë gati gjysmë milioni shqiptar të cilët masivisht kanë thënë po. Kështu që legalizimi i kanabisit mjekësor do të bëhet. Në Këshillimi e ardhshëm Kombëtar do t’i pyesim, doni të futet në Shqipëri të legalizohet edhe përdorimi rekreativ i kanabisit apo jo. Do t’i pyesim, pra për përdorimin personal, apo do jetë një krim që dënohet dhe që çon fatkeqësisht shumë të rinj në burg. Do t’i pyesim. Nëse do thonë po, do të bëjmë dhe atë. Nëse do thonë jo, nuk do ta bëjmë. Sepse kemi një dilemë për këtë gjë. Po të më pyesni mua tani po t’ju hap mendjen dhe zemrën jam i dyzuar në këtë pikë. Edhe në diskutime të brendshme ka pro, ka kundër. Prandaj është Këshillimi Kombëtar. Amnistinë fiskale, e njëjta gjë. Kemi pyetur shqiptarët. Masivisht kanë thënë po. Herën tjetër ata që nuk kanë marrë pjesë në Këshillimin Kombëtar të marrin pjesë. Por nuk mundet që të dalin ca dhe të thotë kjo do bëhet kështu. Nuk mund të harxhojmë energji dhe të futemi në këto spirale helmi, keqdashësie dhe negativiteti. Çdo gjë që bën njeriu ka të mirat, ka edhe të metat. Ka pro ka dhe kundër. Nuk mundet të rrimë pa bërë asgjë që të mos marrim baltë dhe akuza. Çdo gjë ka baltë, ka edhe akuza”, u shpreh Rama.

