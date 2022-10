Vetëm 12% e meshkujve shqiptarë arrijnë ta fitojnë azilin, dhe një pjesë e mirë e tyre, as nuk lodhen fare ta kërkojnë. Rritja e ndjeshme e numrit të shqiptarëve që tentojnë hyrjen me gomone në Britani, nxiti ish sekretaren e brendshme Priti Patel të kërkonte mënyrat për kthimin e shpejtë të tyre mbrapsht, me argumentin kryesor faktin që Shqipëria konsiderohet një vend i sigurtë dhe se emigrantët që mbërrijnë në këto lloj rrugësh prej andej, e kalojnë përmes vendesh të tjera gjithashtu të sigurta në rrugëtimin e tyre, do të llogaritej se në mbërritje, bëjnë kërkesa të rreme azili.

