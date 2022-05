Por në konferencë, ku doli bashkë me Ulsi Manjën e dosjes 184, Rama bëri një hap pas nga akuzat për Metën. Në vend të sulmit, pati një sqarim. “Unë nuk kam kërkuar të dalë para drejtësisë askush. Kam kërkuar të hetohen personat që një Shqipëri e tërë kërkon të hetohen për të mësuar të vërtetën. Pjesa më e madhe e popullit shqiptar mendon dhe që duhet të dënohen e këtë mund ta konstatoni lehtësisht. Kurse unë nuk e them këtë. Kjo nuk është puna ime. Nuk jam as prokuror as gjykatës. Por unë dua, unë, këto që kam thënë në keto dy apo tre dalje, nuk janë as për ju, nuk janë as për kundërshtarët, nuk janë as për anglo-amerikanët. Këto janë për popullin shqiptar, që ta dijë ku qëndroj unë” u shpreh kryeministri duke mos e përsëritur më deklaratën e fortë në Asamble.

