Gjykata e Tiranës ka dalë me një sqarim për mediat dhe opinionin publik lidhur me vendimin për lirimin nga burgu të Dan Hutrës, autorit të masakrës me tre gra të vrara dhe tre të plagosura më 1 mars.

Krime këto të kryera vetëm pak ditë pasi ai kishte lënë qelinë.

Gjykata thekson se lirimi i Dan Hutrës është bërë në datën 16.02.2023, pasi “ka qenë e detyruar nga ligji, të vendosë shuarjen e masës së sigurimit dhe lirimin e menjëhershëm të këtij të pandehuri”.

Vetëm 8 ditë para se të lirohej, Dan Hutra është dënuar nga Gjykata e Tiranës me 1 (një) vit burgim për kryerjen e veprës penale të “Dhunë në familje”. Ky vendim, është lënë në fuqi edhe nga Apeli.

“Sipas këtij vendimi, vuajtja e dënimit fillon nga data 16.06.2022, kur i pandehuri është arrestuar. Gjatë gjykimit i pandehuri është gjykuar me masën e sigurimit “Arrest në burg” nga data 16.06.2022 e deri më sot. Bazuar ne nenin 7 të Ligjit nr.7942 datë 31.05.1995 “Për hyrjen në fuqi të Kodit penal”, një ditë paraburgim e vuajtur nga i pandehuri nën masën “arrest në burg”, është e barabartë me një ditë e gjysmë burgim.

Në këto kushte, rezulton se i pandehuri e ka vuajtur të plotë dënimin me dt.16.02.2023, pasi kohëzgjatja e paraburgimit, që është duke vuajtur, është më e madhe se dënimi i caktuar nga gjykata”, thuhet në shpjegimin e gjykatës.

Njoftim për shtyp

Nisur nga interesimi i medias dhe rëndësia e ngjarjes së djeshme, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, jep këtë njoftim për shtyp për të sqaruar se:

Në lidhje me shtetasin D.H. nga kjo Gjykatë është dhënë një vendim për veprën penale “Dhunë në familje” parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal, pasi në datën 16.06.2022, rreth orës 12:00, është bërë kallëzim në shërbimet e policisë nga shtetasja E.H. Në lidhje me kete kallëzim është bërë arrestimi i shtetasit D.H. dhe është caktuar masa e sigurimit “Arrest në burg” ne daten 19.06.2022.

Pas përfundimit të hetimeve, në datën 19.10.2022, Prokuroria e Tiranës, ka sjellë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kërkesën për “Dërgimin në gjyq” për veprën penale të “Dhunë në familje” parashikuar nga neni 130/a/1 te Kodit Penal, në ngarkim të shtetasit D.H.

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, të zhvilluar në prani të prokurorit, të të pandehurit dhe në mungesë të viktimës, edhe pse e njoftuar rregullisht, u kërkua nga ana e të pandehurit dhe mbrojtëses së tij, zhvillimi i gjykimit me anë të gjykimit të shkuruar bazuar në nenin 332/c dhe 403 te K.Pr.Penale, kërkesa të cilat nuk u kundërshtuan as nga organi i akuzes.

Gjykata, duke marrë në kosnideratë faktin se, nga palët nuk u paraqitën kërkesa për pavlefshmëri apo papërdorshmëri provash apo kërkesë për marrje provash të tjera; duke marrë në konsideratë se nuk u konstatua pavlefshmëri absolute apo papërdorshmeri të akteve si dhe duke konstatuar se, çështja zgjidhej në gjendjen që janë aktet, detyrimisht vendosi pranimin e kërkesës së të pandehurit për gjykim të shkurtuar.

Gjatë gjykimit të çështjes në themel, nga ana e të pandehurit është bërë kërkesë për zëvendësimin e masës së sigurimit nga “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, me atë të “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, duke parashtruar si motiv gjendjen shëndetësore dhe sëmundjen kronike.

Pasi dëgjoi pretendimet e mbrojtëses dhe të pandehurit që kërkonin zëvendësimin e masës, pasi dëgjoi dhe prokurorin, i cili ishte dakord me zëvendësimin e masës, gjyqtari Gerd Hoxha vendosi me vendimin me nr.555/1 datë 09.01.2023, Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit D.H., vendim i cili është lënë në fuqi dhe nga Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm në datën 14.02.2023.

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes në themel, nga organi i prokurorisë u kërkua dënimi i të pandehurit me 1(një) vit e 6 (gjashtë) muaj burgim dhe më pas aplikimi i kërkesave të nenit 403 të K.Pr.Penale, dënimin e tij përfundimisht me 1 (një) vit burgim.

Në datë 08.02.2023, Gjykata pasi administroi edhe tre deklarata noteriale që theksonin normalizimin e marrëdhënieve mes palëve, si dhe akte të tjera që vërtetonin gjendjen e rëndë shëndetësore të nënës së të pandehurit, e cila jetonte vetëm me këtë të fundit, deklaron të pandehurin D.H. fajtor për kryerjen e veprës penale të “Dhunë në familje” parashikuar nga neni 130/a/1 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj burgim.

Në aplikim të nenit 406 e K.Pr.Penale, e dënoi përfundimisht të pandehurin me 1 (një) vit burgim. Vuajtja e dënimit i fillon të pandehurit nga dita e arrestimit të tij në flagrance në datën 16.06.2022.

Në datën 15.02.2023, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i pandehuri D.H., përfaqësuar me anë të mbrojtëses së tij Klodiana Sanxhaku, paraqet kërkesën për shuarjen e masës së sigurimit “Arrest në burg” dhe lirimin e menjëhershëm parashikuar nga neni 261 e vijues i K.Pr.Penale, pasi rezulton se është arrestuar në flagrancë në datën 16.06.2022 dhe me vendimin me nr. 385 datë 08.02.2023 është dënuar përfundimisht me 1 (një) vit burgim.

Në nenin 261 të K.Pr.Penale, konkretisht në pikën c) parashikohet se … “Masat e sigurimit shuhen kur kohëzgjatja e paraburgimit të vuajtur është më e madhe se sa masa e dënimit të caktuar….”.

Në interpretim të dispozitës së mësipërme, nëse kohëzgjatja e paraburgimit të vuajtur nga i pandehuri është më e madhe se dënimi i vendosur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, atëherë masa e sigurimit personal “Arrest në burg” e vendosur ndaj të pandehurit nuk mund të vazhdojë të ekzekutohet.

Duke ju kthyer rastit, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin me nr. 395 datë 08.02.2023, i pandehuri është dënuar, në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale, përfundimisht me 1 (një) vit burgim për kryerjen e veprës penale të “Dhunë në familje” parashikuar nga neni 130/a/1 i K.Pr. Penale. Sipas këtij vendimi, vuajtja e dënimit fillon nga data 16.06.2022, kur i pandehuri është arrestuar. Gjatë gjykimit i pandehuri është gjykuar me masën e sigurimit “Arrest në burg” nga data 16.06.2022 e deri më sot.

Bazuar ne nenin 7 të Ligjit nr.7942 datë 31.05.1995 “Për hyrjen në fuqi të Kodit penal”, një ditë paraburgim e vuajtur nga i pandehuri nën masën “arrest në burg”, është e barabartë me një ditë e gjysmë burgim.

Në këto kushte, rezulton se i pandehuri e ka vuajtur të plotë dënimin me dt.16.02.2023, pasi kohëzgjatja e paraburgimit, që është duke vuajtur, është më e madhe se dënimi i caktuar nga gjykata.

Në këto kushte, në datën 16.02.2023, Gjykata ka qenë e detyruar nga ligji, të vendosë shuarjen e masës së sigurimit dhe lirimin e menjëhershëm të këtij të pandehuri.

GJYKATA E TIRANES