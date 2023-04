Me gjithë respektin për llojin e cilësinë e artit të atyre, që më shfaqen në rrjetet sociale me insistimin e një logaritmi të sofistikuar, nga e njëjta dorë, duke u kërkuar shqiptarëve votën për aksh politikan, duke ua besuar ndjeshmërinë për qytetin që e konsumojnë edhe si të zakonshmit e tjerë rri e mendoj se përse presin komandë, kamera, regji dhe montazh skuadrash të organizuara pushteti sikur të jenë punonjës organigrame?! Me celularin, aparatin e tabletin e tyre, me fjalë zemre, nëse e ndjejnë pa i thirrur kush, mund të tregonin pse e duan qytetin e sotëm, cilat pjesë të tij, cilën filozofi drejtuese, që prodhoi muzë për artin e tyre dhe që e çmojnë aq sa të shfaqin hapur adhurimin për një lider.

Dhe në kulm të përpjekjes për t’i dhënë shpjegim rreshkjes kulturore e shpirtërore të një populli të varfëruar me gjithsej, shpërndarë si ‘mos o zot’ skajeve të botës, të shfaqen me kurajo mbresëlënëse disa artistë të vendit më të varfër në Europë, me të njëjtin tekst, me të njëjtën fabul, me të njëjtën regji në përpjekjen në tentativë për të të bindur se shterimi është në mendjen tënde, se kryeqyteti i vendit më të varfër në Europë pas dhjetë vitesh pushteti thuajse absolut në gjysmën e tyre është një mrekulli ku ata kthehen për të lënë gjithçka nga polet më të gjalla artistike të botës për të ‘shijuar’ qytetin e 238-të nga 254 në botë për cilësinë e jetës dhe të fundit në Europë edhe për ndotjen (Numbeo 2022).

