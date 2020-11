Nëse këto pika nuk zbatohen nga data 13 nëntor 2020, protesta do të marrë përmasa të tjera, thuhet në njoftim, teksa shtohet se protestuesit gjatë shprehjes së pakënaqësive të tyre duhet të jenë të pajisur me maska dhe se nuk është kërkuar leje nga policia, duke iu referuar Kushtetutës së vendit e cila në pikën 3, neni 43 lidhur me Lirinë e Tubimit thotë se ‘liria e tubimit paqësor është e garantuar dhe secili person gëzon të drejtën për të organizuar tubime, protesta dhe demonstrata, si dhe të drejtën për të marrë pjesë në to. Këto të drejta mund të kufizohen me ligj, nëse është e domosdoshme për të siguruar rendin publik, shëndetin publik, sigurinë kombëtare, ose mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve’.

