Ekziston edhe shtegu 192 km i ecjes “Majat e Ballkanit” që përfshin Shqipërinë veriore, Kosovën dhe Malin e Zi. Organizohen ecje me udhëzime. Shkodra është shtegu kryesor. Bregdeti shqiptar i Adriatikut është mahnitës dhe ndërsa ndërtesat moderne kanë pakësuar disa plazhe, ka ende limane dhe plazhe magjike për t’u zbuluar, disa prej të cilave përballen me Korfuzin, pikërisht përtej një kanali të ngushtë. Ka shumë objekte greke dhe romake dhe një e dallueshme është kompleksi i mrekullueshëm i trashëgimisë së UNESCO-s, Butrinti, në Shqipërinë e Jugut. Përsa i përket të rinjve shqiptarë që kalojnë Kanalin Anglez, shumë prej tyre kanë aftësi të vlefshme që i kanë mësuar në shkollat ​​profesionale shqiptare dhe qendrat e trajnimit për të rritur. Aktualisht po prezantohet një kornizë kombëtare kualifikimi sipas modelit evropian. Ka shumë të ngjarë që shumë janë migrantë ekonomikë dhe jo azilkërkues. Aftësitë që ata mund të sjellin me vete mund të plotësojnë mungesat e aftësive në sektorin e ndërtimit, ose në të vërtetë në sektorët e parukierisë, mikpritjes dhe kujdesit social, për shembull. Sipas mendimit tim, duhet të krijohet një rrugë efikase për lejet e punës për shqiptarët për të ndaluar hyrjen e paligjshme në MB. Mund të jetë një situatë fituese. – E juaja etj, FRANK KAVANAGH, Greystones, Co Wicklow.

Zotëri, artikulli i Rosita Boland mbi gjendjen aktuale të Shqipërisë mund të krijojë përshtypjen se Shqipëria është vetëm një kazan i madh korrupsioni (“Diktatori i çmendur mund të jetë zhdukur, por Shqipëria tani e rrënuar nga korrupsioni”, Botë, 15 nëntor). Korrupsioni është me të vërtetë endemik në rajon, dhe jo vetëm në Ballkan. Shqipëria është një vend kandidat për në BE që nga viti 2014 (dhe negociatat për anëtarësim janë duke u zhvilluar) dhe është një demokraci moderne, pavarësisht nga gabimet e saj. Shqipëria është tashmë një destinacion kryesor turistik, me dhjetëra mijëra vizitorë evropianë që udhëtojnë drejt Shqipërisë çdo vit. Kur shkova për herë të parë atje në 1993, vendi sapo po dilte nga komunizmi dhe kishte shumë punë për të bërë për t’u zhvilluar. Apartamente moderne dhe cilësore (përmasa familjare!) dhe qendra tregtare, për shembull, janë tashmë të dukshme në Tiranë. Është si një qytet i gjallë italian dhe ka restorante me vlerë të madhe ku peshku është shpesh një specialitet i shtëpisë. Disa vendas iniciativë kanë ngritur “BunkArt” i cili ka transformuar disa nga bunkerët e epokës komuniste në instalacione arti dhe ofron turne udhërrëfyes. Malet janë të jashtëzakonshme dhe Alpet veriore shqiptare janë një parajsë për alpinistët.

