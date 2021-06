Tashti, merreni me mend sikur shefi i tij, ai bumbari i portokalltë, të mos i kishte humbur zgjedhjet. Ky do t’i vazhdonte bisedimet me Serbinë dhe Kosovën do ta hante dreqi. Dhe, të gjithë ata politikanë, gazetarë e mahlukatë tjerë të Kosovës e Shqipërisë do të vazhdonin ta përkrahnin çkado që do të propozonte ky. Tërë këtë do ta bënin në stilin se ‘qështu po thot Amerika’.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy