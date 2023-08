Gjithashtu në 4 janar 2016, aksioneri tjetër i kompanisë konçesionare “Sani Service”, “Ujet Srl” lidh një marëvjeshje shërbimesh me kompaninë e tij, për koordinimin me organin administrativ të “SaniService” për të ofruar ndrihmën e nevojshme në kryerjen e shërbimeve, të vendosë në dispozicion të koncensionarit personelin dhe konsulentët profesionistë të pajisur me kompetencat dhe pervojën e përshtatshme, për aktivitetet që do të kryejë “SaniService”, etj.

