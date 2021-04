Çdo mbrëmje pas perëndimit të diellit besimtarët muslimanë do të ulen për të thyer agjërimin së bashku, me ushqim dhe me lutje, edhe pse sivjet masat e kufizimeve të pandemisë do të mbeten në fuqi.

