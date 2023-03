Vitin e kaluar, qeveria njoftoi një marrëveshje me Ruandën për të dërguar azilkërkuesit atje me një biletë me një drejtim. BBC shkruan se plani nuk ka filluar ende pasi u përball me kundërshtime nga aktivistët dhe ligji.

Kryeministri britanik pritet të udhëtojë në Paris për një samit MB-Francë të premten. Takimi me presidentin Emmanuel Macron do të jetë samiti i parë MB-Francë që nga viti 2018. Mendohet se dy politikanët do të diskutojnë për krizën e emigrantëve që mbërrijnë me gomone.

