Prindërit në Britaninë e Madhe do të përballen me gjobanëse refuzojnë t’i dërgojnë fëmijët në shkollë në muajin shtator. Kështu deklaroi ministri britanik i Arsimit, Gavin Williamson. Ministri u shpreh se po nuk patën ndonjë arsye vërtet të fortë për t`i lënë fëmijët në shtëpi, ata do të goditen me sanksione financiare.

