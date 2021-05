Duka shton se të qenit me Meghan e ndihmoi të kuptojë rëndësinë e shëndetit mendor: “E dija se nëse nuk bëja terapinë për të riparuar veten do të humbisja edhe gruan me të cilën besoja se do të kaloja jetën”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy