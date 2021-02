Xi Jinping kishte premtuar se varfëria ekstreme do të zhdukej deri në 2020-ën, me qëllim krijimin e një shoqërie të përparuar në 100 vjetorin e krijimit të partisë, që shënohet në korrik të këtij viti. Në 2020-ën, Pekini tha se kishte arritur objektivin e largimit të njerëzve mbi linjën e varfërisë me të ardhura prej 2.30 dollarësh në ditë. Kjo shifër është pak mbi shifrën më të ulët të përcaktuar nga Banka Botërore – 1.90 dollarë – mirëpo është nën shumën që rekomandohet për shtetet me të ardhura të mëdha.

