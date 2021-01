Legjislacioni do të mundësonte që miliona emigrantë të padokumentuar të kualifikoheshin për qëndrim të përhershëm në SHBA pas pesë vitesh dhe të kualifikoheshin për të aplikuar për shtetësinë tre vite më vonë. Afati kohor do të përshpejtohet për përfituesit nga programi DACA dhe personat me Statusin e Mbrojtjes së Përkohshme, të cilët i janë larguar konfliktit të armatosur ose katastrofave natyrore. Aplikantët do të duhet të kenë hyrë në Shtetet e Bashkuara para 1 janarit të këtij viti. (VOA)

