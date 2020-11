Ajo ka filluar projekte të mëdha infrastrukturore në Greqi, Hungari, Serbi dhe vende të tjera. Për të kufizuar influencën e Rusisë dhe Kinës, SHBA dhe BE duhet të bashkëpunojnë mes tyre, thekson eksperti. Ato duhet të hartojnë synime të përbashkëta. Administrata e Trumpit ka nisur iniciativën për forcimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe nuk ka shenja se administrata e Bidenit do të heqë dorë nga këto qëllime. Mendohet se me qeverinë e re amerikane mendohet se do të ketë një rikthim tek vlerat dhe format e përcaktuara të bashkëpunimit, që vlen edhe për gjendjen në Ballkan.

