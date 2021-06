Paralajmërimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për një rikthim të pandemisë, ndoshta edhe më vdekjeprurës, duket se po materializohet kur i vetmi mjet për mbrojtjen kundër tij, vaksina, rezulton jo efektiv. Ky kërcënim i së ardhmes është fokusi i një artikulli të gjigandit mediatik” The New York Times”, që ngre jo pak pikëpyetje mbi përdorimin e vaksinës kineze për të siguruar imunizimin e nevojshëm të popullsisë.

Duke analizuar dëshmitë dhe faktet e publikuara në lidhje me vaksinën kineze, artikulli hedh hipoteza edhe mbi të ardhmen e shteteve që e përdorën atë. Rreziku i parashikuar nuk kursen as vendin tonë.

Shqipëria imunizon masivisht popullsinë me SinoVac

Pas një viti e gjysmë sfilitës për shëndetin fizik por edhe atë psiqik, Shqipëria duket se është futur në rrugën e duhur për daljen nga tuneli i gjatë i pandemisë. Ministria e Shëndetësisë së fundmi njoftoi se janë kryer në total 901,429 doza të vaksinës kundër Covid-19, prej të cilave 375,629 qytetarë i kanë marrë të dyja dozat. Për të shkëputur zinxhirin e infektimeve, vendi ynë ka përvetësuar vaksina nga pothuajse të gjithë shpërndarësit globalë dhe ka lancuar që prej nisjes së këtij viti një fushatë vaksinimi masiv të popullsisë. Dozat e administruara, megjithatë, nuk kanë qenë të njëjtat për të gjithë. Bluzat e bardha, mësuesit si dhe një sërë kategorish të tjera të veçanta janë imunizuar me Pfizer apo AstraZeneca. Per popullsinë “e thjeshtë” është vendosur përdorimi i vaksinës ruse Sputnik V dhe, me shumicë, të asaj kineze Sinovac. Me sa duket, bazuar edhe nga përditësimet e Ministrisë së Shëndetësisë por edhe në lëshimet e bëra nga Komiteti i Ekspertëve javë pas jave, Shqipëria është gati të shpallë fitoren kundër armikut të padukshëm.

Jo kaq shpejt!!!

Që në hyrje të artikullit, artikulli i “The New York Times” sjell në kujtesë fundin e vitit 2020, kur Kina filloi një fushatë të gjerë diplomatike duke u zotuar se vaksina e prodhuar kundër Covid-19 do të ishte efektive dhe e sigurt, edhe kundër varianteve më të ashpra të virusit. Pak kohë ka kaluar nga këto premtime, por sa shpejt janë harruar. E ndonëse vaksina Sinovac u aprovua në fillim të majit të vitit 2021 për përdorim emergjent nga OBSH-ja, të dhënat nga shumë shtete që imunizuan qytetarët e tyre duke përdorur këtë vaksinë nuk janë fare optimiste.

Izraeli ka garantuar vaksina Pfizer për gjithë popullësinë e vet dhe numri i rasteve të konfirmuara çdo ditë është afro 5 persona në një milion banorë. Duke përdorur të njëjtën vaksinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imunizuar pothuajse 45% të popullsisë dhe rastet kanë rënë me 94% përgjatë 6 muajve të fundit. Ndërkohë Mongolia, që rendi ndër të parat për të marrë shumë doza të vaksinës Sinovac sapo ajo doli, ka vaksinuar 50% të popullsisë dhe megjithëkëtë përballet me ritmet më të frikshme të rritjes së rasteve ditore. Në shumë shtete të imunizuara me Sinovac, numri i të infektuarve ditorë ka pësuar 4-fishim krahasuar me një ose dy muaj më parë. Një studim i kryer në Kili zbuloi se vaksina kineze ishte më pak e dobishme se Pfizer apo Moderna, duke u shprehur se efikasiteti i vaksinës për parandalimin e rasteve të infeksionit me simptoma arrin në 67%. Në Indonezi, vaksina rezultoi 65% efektive në provat klinike.

Çfarë na pret?

Eksperiencat e këtyre shteteve, por edhe e vendeve të tjera janë një shuplakë fytyrës për një botë që vijon të përballet me pandeminë. Këmbanat e alarmit kanë rënë, e ardhmja përgatitet për një realitet të hidhur: shkalla e rikuperimit nga virusi dhe kthimit në normalitet varet nga vaksinat që qeveria siguron për popullin e vetë.

Pabarazi të tilla ka shumë gjasa të krijojnë një ndarje të thellë në tre kategori të vendeve pas pandemisë: shtetet e pasura që kanë siguruar vaksina si Pfizer-BioNTech, AstraZeneca apo Moderna, shtetet e varfra që nuk kanë mundësi fare të sigurojnë doza kundër koronavirusit dhe në fund shtete që janë tërësisisht të imunizuar, por që mbeten ende shumë larg nga të qënit të mbrojtur.

Kina, së bashku me 90 vende të tjera që kanë marrë vaksina nga ky shtet, mund të përfundojnë në këtë kategori, që ka shumë të ngjarë që të përballet me lockdoën të vazhdueshëm, testime dhe kufizime si dhe shumë sfida ekonomike deri në rikthim të plotë në normalitet.

Nga ana tjetër, Pekini zyrtar që e pa këtë si një mundësi për t’u riafirmuar si një fuqi globale pas pandemisë, vazhdimisht ka mohuar lidhjet mes marrjes së vaksinës së prodhuar nga Sinopharma dhe vijueshmërisë së rritje së kurbës së infektimeve me Covid-19.

Shpresat për influencë dhe mirënjohje ndaj shtetit kinez u minuan në më shumë se një drejtim. Kujtojmë se përveç aludimeve mbi efektshmërinë e vaksinës, Kina përballet me akuza të vazhdueshme, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi orgjinën e koronavirusit. Kësaj radhe, as studimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë që shprehej pro variantit të lakuriqit të natës dhe as lobimet nëpërmjet vaksinave nuk mund ta shpëtojnë nga gracka ku ra me këmbët e veta.

Përshtatur nga: The New York Times